Минфин заявил о стабильности российской финансовой системы

"Мы создали необходимый объем гарантий, который обеспечит нам исполнение обязательств вне зависимости от каких-то конъюнктурных изменений, которые мы сейчас видим, наблюдаем. Мы абсолютно спокойны тем, что финансовая система стабильна не только на краткосрочном периоде, но и на среднесрочном, и долгосрочном горизонте", - заявила Нестеренко журналистам.