Минфин заявил о стабильности российской финансовой системы

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Финансовая система России стабильна не только на краткосрочном, но и на долгосрочном горизонте, все обязательства бюджета будут выполнены, заявила первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко.
"Мы создали необходимый объем гарантий, который обеспечит нам исполнение обязательств вне зависимости от каких-то конъюнктурных изменений, которые мы сейчас видим, наблюдаем. Мы абсолютно спокойны тем, что финансовая система стабильна не только на краткосрочном периоде, но и на среднесрочном, и долгосрочном горизонте", - заявила Нестеренко журналистам.
"В бюджете заложены необходимые ассигнования на исполнение всех расходных обязательств, вытекающих из послания президента, и не меняются те расходные обязательства, которые были заложены в трехлетнем бюджете", - пояснила замминистра.
"Мы уверены в нашем исполнении обязательств перед гражданами", - подчеркнула она.