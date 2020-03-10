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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T11:58+0300
https://ria.ru/20200310/1568370866.html
Минфин заявил о стабильности российской финансовой системы
https://cdn24.img.ria.ru/images/152291/78/1522917809_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_d45032ed405aeda8b172c11c1ba63e99.jpg
РИА Новости

Минфин заявил о стабильности российской финансовой системы

11:35 10.03.2020 (обновлено: 11:58 10.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Финансовая система России стабильна не только на краткосрочном, но и на долгосрочном горизонте, все обязательства бюджета будут выполнены, заявила первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко.
"Мы создали необходимый объем гарантий, который обеспечит нам исполнение обязательств вне зависимости от каких-то конъюнктурных изменений, которые мы сейчас видим, наблюдаем. Мы абсолютно спокойны тем, что финансовая система стабильна не только на краткосрочном периоде, но и на среднесрочном, и долгосрочном горизонте", - заявила Нестеренко журналистам.
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"В бюджете заложены необходимые ассигнования на исполнение всех расходных обязательств, вытекающих из послания президента, и не меняются те расходные обязательства, которые были заложены в трехлетнем бюджете", - пояснила замминистра.
"Мы уверены в нашем исполнении обязательств перед гражданами", - подчеркнула она.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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