ЦБ продолжит анализ ситуации на валютном рынке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЦБ РФ продолжит анализ ситуации, при необходимости применит дополнительные меры, чтобы защитить рынок от внешних шоков, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева

Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро - 82.

Банк России во вторник сообщил, что с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Мы будем дальше анализировать ситуацию, у нас есть еще гораздо более широкий набор возможных мер, все эти меры ранее были испробованы, рынок понимает, что они работают. При необходимости мы будем применять дополнительные меры для того, чтобы снизить влияние на российскую экономику и финансовую систему внешних шоков", - сказала Юдаева в интервью телеканалу "Россия 1".