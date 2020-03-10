Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T11:34+0300
https://ria.ru/20200310/1568370829.html
ЦБ продолжит анализ ситуации на валютном рынке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_46a6778bc4981286fbe8768246413ca4.jpg
РИА Новости

ЦБ продолжит анализ ситуации на валютном рынке

11:34 10.03.2020
370
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЦБ РФ продолжит анализ ситуации, при необходимости применит дополнительные меры, чтобы защитить рынок от внешних шоков, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро - 82.
Российский рубль и американский доллар
11:32
В ОНФ призвали россиян не паниковать из-за падения курса рубля
Банк России во вторник сообщил, что с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"Мы будем дальше анализировать ситуацию, у нас есть еще гораздо более широкий набор возможных мер, все эти меры ранее были испробованы, рынок понимает, что они работают. При необходимости мы будем применять дополнительные меры для того, чтобы снизить влияние на российскую экономику и финансовую систему внешних шоков", - сказала Юдаева в интервью телеканалу "Россия 1".
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
Табло курса обмена доллара в Москве
10:42Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
420001
Обсудить 0
Ситуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютКсения ЮдаеваОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Саудовская АравияЭкономика
Рекомендуем
Российский рубль и американский доллар
В ОНФ призвали россиян не паниковать из-за падения курса рубля
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Здание министерства финансов РФ
Минфин заявил о стабильности российской финансовой системы
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил ситуацию вокруг цен на нефть и курсов валют
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Анатолий Артамонов
В СФ заявили о стабилизации ситуации вокруг рубля в ближайшее время
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Кремль не исключил, что Москва и Эр-Рияд договорятся по добыче нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16В Смоленской области бешеная волчица искусала трех человек
14:16Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму
14:16Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
Лента новостейМолния