В ОНФ призвали россиян не паниковать из-за падения курса рубля

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Необходимо сохранять спокойствие и не подаваться панике на фоне падения курса рубля, а тратить сбережения на покупку валюты не стоит, поскольку ситуация на финансовом рынке может стабилизироваться в ближайшие пару месяцев, считает руководитель проекта Необходимо сохранять спокойствие и не подаваться панике на фоне падения курса рубля, а тратить сбережения на покупку валюты не стоит, поскольку ситуация на финансовом рынке может стабилизироваться в ближайшие пару месяцев, считает руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК + не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар стоил дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.

"Сейчас еще рано говорить именно о масштабном кризисе. Мы видим событие на нефтяном рынке и вполне логичную реакцию на него. Существует известная экономическая цикличность. Информационные спекуляции на коронавирусе могут быть игрой против нефтяных компаний. Поэтому следует сохранять спокойствие и помнить, что паника – злейший враг кошелька и экономики", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Лазаревой.

Эксперт подчеркнула, что мировой финансовый кризис 2014 года научил россиян "оценивать риски и более осторожно относиться к кредитам и займам в валюте". Она напомнила, что тогда государство приняло эффективные меры поддержки, "и большая часть валютной ипотеки была рефинансирована в рубли". По ее словам, это был "важный урок", показавший, что безопаснее всего совершать займы в той валюте, в которой обеспечивается регулярный доход.

Лазарева обратила внимание на то, что, последние несколько лет активно развиваются инструменты рефинансирования и реструктуризации залоговых кредитов. Так, помимо программы господдержки валютных ипотечников, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, также существует процедура банкротства физических лиц. Все эти инструменты помогут гражданам справиться с долговыми обязательствами, "если вдруг что-то действительно пойдет не так".

"Больше всего сейчас пострадают путешественники, у которых запланированы зарубежные поездки, но до сих пор нет нужного запаса валюты. Вместе с тем важно знать, что подобные скачки валют, как правило, носят временный характер. В течение одного-двух месяцев ситуация стабилизируется на фоне других новостей. Поэтому не стоит тратить все свои сбережения на покупку долларов и евро", - отметила Лазарева.