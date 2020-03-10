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В ОНФ призвали россиян не паниковать из-за падения курса рубля
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РИА Новости

В ОНФ призвали россиян не паниковать из-за падения курса рубля

11:32 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Необходимо сохранять спокойствие и не подаваться панике на фоне падения курса рубля, а тратить сбережения на покупку валюты не стоит, поскольку ситуация на финансовом рынке может стабилизироваться в ближайшие пару месяцев, считает руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар стоил дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.
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"Сейчас еще рано говорить именно о масштабном кризисе. Мы видим событие на нефтяном рынке и вполне логичную реакцию на него. Существует известная экономическая цикличность. Информационные спекуляции на коронавирусе могут быть игрой против нефтяных компаний. Поэтому следует сохранять спокойствие и помнить, что паника – злейший враг кошелька и экономики", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Лазаревой.
Эксперт подчеркнула, что мировой финансовый кризис 2014 года научил россиян "оценивать риски и более осторожно относиться к кредитам и займам в валюте". Она напомнила, что тогда государство приняло эффективные меры поддержки, "и большая часть валютной ипотеки была рефинансирована в рубли". По ее словам, это был "важный урок", показавший, что безопаснее всего совершать займы в той валюте, в которой обеспечивается регулярный доход.
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Лазарева обратила внимание на то, что, последние несколько лет активно развиваются инструменты рефинансирования и реструктуризации залоговых кредитов. Так, помимо программы господдержки валютных ипотечников, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, также существует процедура банкротства физических лиц. Все эти инструменты помогут гражданам справиться с долговыми обязательствами, "если вдруг что-то действительно пойдет не так".
"Больше всего сейчас пострадают путешественники, у которых запланированы зарубежные поездки, но до сих пор нет нужного запаса валюты. Вместе с тем важно знать, что подобные скачки валют, как правило, носят временный характер. В течение одного-двух месяцев ситуация стабилизируется на фоне других новостей. Поэтому не стоит тратить все свои сбережения на покупку долларов и евро", - отметила Лазарева.
Она также посоветовала россиянам путешествовать внутри страны - на Алтай, в Крым, в горы Кавказа - а не за границей, учитывая эпидемиологическую обстановку и распространение коронавируса.
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