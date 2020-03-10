Сергей Безруков принял участие в промо конкурса "Правнуки победителей"

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра и член жюри всероссийского конкурса "Правнуки победителей" Сергей Безруков снялся в проморолике "А ты чей правнук?". Актер рассказывает о фронтовой судьбе своего деда Михаила Ивановича Сурова и призывает будущих участников конкурса помнить о своих близких – участниках Великой Отечественной войны.

"Мой дед Михаил Иванович Суров пошел на войну девятнадцатилетним мальчишкой, воевал в моторазведке в составе танкового батальона, воевал на Курской дуге, тяжелое ранение у него было, и потом, под Кенисбергом, тяжелая контузия, там он и закончил свой боевой путь. Его уже нет в живых, но я о нем помню и вспоминаю очень светло – дедуля Миша", – рассказывает в ролике Безруков.

Серия промороликов "А ты чей правнук?" состоит из коротких зарисовок с десятью знаменитыми деятелями культуры и спорта, общественными деятелями и по совместительству членами жюри конкурса, среди которых народный артист СССР, сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании и серебряный призер в командных соревнованиях Алина Загитова, народный артист РФ Владимир Машков, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и другие. Также в промо снялись двое детей, которые вспоминают о своих предках.

Десять членов жюри конкурса и двое простых людей, пусть не знаменитых, но хранящих память о своих близких, делятся воспоминаниями о родственниках, участниках Великой Отечественной войны, и призывают узнать фронтовую судьбу своих родных", – рассказал в комментарии РИА Новости член регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в г. Москве и советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.

По его словам, главная цель серии промороликов – не только привлечь школьников и их родителей к участию в конкурсе "Правнуки победителей", но и на личном примере всероссийских звезд показать, что помнить военную историю своих предков важно и нужно.

Конкурс "Правнуки победителей" проводится с 2019 года и направлен на обеспечение преемственности поколений и сохранение традиционных ценностей через привлечение внимания детей и подростков к семейной истории как неотъемлемой части истории России. Участникам предстоит исследовать трудовой или боевой путь своих прадедов, прабабушек, которые приближали Победу в тылу или на фронтах Великой Отечественной войны, и представить сочинение-рассуждение по предло­женным вопросам на сайт конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru