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2020-03-10T11:29+0300
https://ria.ru/20200310/1568370396.html
В Костромской области предъявили обвинение похитителю школьницы
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РИА Новости

В Костромской области предъявили обвинение похитителю школьницы

11:29 10.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение мужчине, который засунул в багажник машины, а потом прятал в диване у себя дома пропавшую в Костромской области восьмилетнюю школьницу, суд заключил его под стражу, сообщил во вторник представитель следственного управления СК РФ по региону в ответ на запрос РИА Новости.
Восьмилетняя девочка 4 марта не вернулась домой после школы. Ребенка искали полицейские, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и местные жители. По данному факту следователи даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Девочку нашли живой дома у местного жителя 1983 года рождения в ходе обыска его жилища. Подозреваемый был задержан. Дело переквалифицировали по статье "похищение несовершеннолетнего".
Автомобиль Следственного комитета РФ
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По данным следствия, подозреваемый на автомашине ехал в тот день по городу Нее, и на обочине увидел девочку. Мужчина силой затолкал ребенка в багажник и скрылся. Девочку нашли у него дома в коробе для белья в диване. Как информировало следствие, ребенка осмотрели медицинские работники, телесных повреждений они не обнаружили. СК объявил о ходатайстве об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Обвинение предъявлено, он арестован", - сообщил представитель следствия.
По его словам, обвинение предъявлено по статье о похищении ребенка. Подробности происшествия, мотивы обвиняемого следствие не комментирует.
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Следственный комитет России (СК РФ)НеяКостромская областьПроисшествия
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