В Костромской области предъявили обвинение похитителю школьницы

Восьмилетняя девочка 4 марта не вернулась домой после школы. Ребенка искали полицейские, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и местные жители. По данному факту следователи даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Девочку нашли живой дома у местного жителя 1983 года рождения в ходе обыска его жилища. Подозреваемый был задержан. Дело переквалифицировали по статье "похищение несовершеннолетнего".

По данным следствия, подозреваемый на автомашине ехал в тот день по городу Нее, и на обочине увидел девочку. Мужчина силой затолкал ребенка в багажник и скрылся. Девочку нашли у него дома в коробе для белья в диване. Как информировало следствие, ребенка осмотрели медицинские работники, телесных повреждений они не обнаружили. СК объявил о ходатайстве об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.