МСП Банк выдал кредит на развитие белгородскому производителю кормов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. МСП Банк совместно с Корпорацией МСП оказал финансовую поддержку белгородскому производителю сельхозпродукции, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Банк открыл кредит компании "СпецКорма" на сумму 100 миллионов рублей по ставке 8,25% годовых на 12 месяцев в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП.
Полученные средства будут направлены на приобретение сырья для производства кормов. Как ожидается, в результате финансовой поддержки предприятие существенно увеличит выпуск продукции, что позволит удовлетворить растущий спрос, увеличить число заказчиков и обеспечить устойчивое развитие производства.
ООО "СпецКорма" – многопрофильная сельскохозяйственная компания, специализирующаяся на растениеводстве и животноводстве. В компании активно развиваются направления по производству готовых кормов для сельскохозяйственных животных и выпуску рафинированного и обогащенного подсолнечного масла. Предприятие развивает трейдинг сельскохозяйственной продукции, имея в своем ассортименте горох, кукурузу, овёс, подсолнечник, пшеницу, сою, ячмень, а также подсолнечный и свекловичный жом.