МСП Банк выдал кредит на развитие белгородскому производителю кормов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. МСП Банк совместно с . МСП Банк совместно с Корпорацией МСП оказал финансовую поддержку белгородскому производителю сельхозпродукции, сообщает пресс-служба МСП Банка.

Банк открыл кредит компании "СпецКорма" на сумму 100 миллионов рублей по ставке 8,25% годовых на 12 месяцев в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП.

Полученные средства будут направлены на приобретение сырья для производства кормов. Как ожидается, в результате финансовой поддержки предприятие существенно увеличит выпуск продукции, что позволит удовлетворить растущий спрос, увеличить число заказчиков и обеспечить устойчивое развитие производства.