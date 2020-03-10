Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ценные бумаги российских компаний, за исключением ВТБ и "Ленты", открыли торги на Ценные бумаги российских компаний, за исключением ВТБ и "Ленты", открыли торги на Лондонской фондовой бирже ростом до 14 процентов.

По данным на 11:28 (мск) глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" подорожали на 4,9%, до 4,75 доллара, "Лукойла" — на 4,68%, до 65,93 доллара, "Новатэка" — на 14,17%, до 127,3 доллара. Цены акций "Газпрома" поднялись на 3,59%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" — на 3,71%, до 23,75 доллара.

При этом стоимость расписок ВТБ опустилась на 0,53%, до 1,04 доллара, Сбербанка — выросла на 2,57%, до 10,88 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф-банк", прибавляют в цене 11,65%, до 15,72 доллара, а "Норникеля" — на 0,86%, до 29,14 доллара, "Северстали" — на 2,83%, до 11,25 доллара, НЛМК — на 10,11%, до 16,44 доллара.