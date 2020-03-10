Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:26+0300
https://ria.ru/20200310/1568370296.html
Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%

11:28 10.03.2020 (обновлено: 12:26 10.03.2020)
4139
© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ценные бумаги российских компаний, за исключением ВТБ и "Ленты", открыли торги на Лондонской фондовой бирже ростом до 14 процентов.
По данным на 11:28 (мск) глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" подорожали на 4,9%, до 4,75 доллара, "Лукойла" — на 4,68%, до 65,93 доллара, "Новатэка" — на 14,17%, до 127,3 доллара. Цены акций "Газпрома" поднялись на 3,59%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" — на 3,71%, до 23,75 доллара.
При этом стоимость расписок ВТБ опустилась на 0,53%, до 1,04 доллара, Сбербанка — выросла на 2,57%, до 10,88 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф-банк", прибавляют в цене 11,65%, до 15,72 доллара, а "Норникеля" — на 0,86%, до 29,14 доллара, "Северстали" — на 2,83%, до 11,25 доллара, НЛМК — на 10,11%, до 16,44 доллара.
GDR "Магнита" подорожали на 1,7%, до 8,49 доллара, "Ленты" — опустились на 10,82%, до 1,96 доллара. Расписки АФК "Система" подскочили на 1,31%, до 3,7 доллара.
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Вчера, 18:50Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
1111441210
Обсудить 4
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЛондонЭкономика
Рекомендуем
Московская биржа
Рубль в начале дня упал вслед за нефтью
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ вводит регуляторные послабления для банков из-за коронавируса
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты
Табличка на объекте Saudi Aramco
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
Московская биржа
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Александр Карелин
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль
Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти
Здание министерства финансов РФ
Минфин заявил о стабильности российской финансовой системы
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Добыча нефти
Цены на нефть растут на 9-10%
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Московская биржа
Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму
14:16Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
Лента новостейМолния