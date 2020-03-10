Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится

На данный момент Юлия – единственная известная женщина-помощник машиниста. У нее даже есть небольшая фан-группа "Вконтакте" на 200 человек. Люди восхищаются Юлией, потому что ей удалось добиться своего несмотря на запреты. Машинист поезда сказал "тебя не возьмут", в Уставе колледжа было написано "принимаются юноши", Минтруд внес должность "машинист электропоезда" в перечень запрещенных для женщин профессий. Помощником Юлия работает почти 10 лет.
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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