Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится

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Истории.doc Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится

Женщинам разрешат работать машинистами только в 2021 году. Но для Юлии сделали исключение. 15 лет назад ей удалось поступить в железнодорожный колледж, несмотря на то, что "принимаются только юноши", а затем устроиться на работу помощником машиниста. Сначала в депо Перерва, а затем – в Аэроэкспресс. Правда, до этого пришлось поработать слесарем.