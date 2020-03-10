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Истории.doc
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2020-03-10T14:00+0300
https://ria.ru/20200310/1568370214.html
Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370161_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_18cd9f461421022b126db794a0cde508.jpg
РИА Новости

Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится

14:00 10.03.2020
85
Истории.doc
Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится
Вчера, 14:00
Женщинам разрешат работать машинистами только в 2021 году. Но для Юлии сделали исключение. 15 лет назад ей удалось поступить в железнодорожный колледж, несмотря на то, что "принимаются только юноши", а затем устроиться на работу помощником машиниста. Сначала в депо Перерва, а затем – в Аэроэкспресс. Правда, до этого пришлось поработать слесарем.
На данный момент Юлия – единственная известная женщина-помощник машиниста. У нее даже есть небольшая фан-группа "Вконтакте" на 200 человек. Люди восхищаются Юлией, потому что ей удалось добиться своего несмотря на запреты. Машинист поезда сказал "тебя не возьмут", в Уставе колледжа было написано "принимаются юноши", Минтруд внес должность "машинист электропоезда" в перечень запрещенных для женщин профессий. Помощником Юлия работает почти 10 лет.
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