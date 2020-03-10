Минюст учтет предложения бизнес-сообщества при доработке проекта КоАП

"Жаль, что бизнес-омбудсмен Борис Титов не принял участия в заседании нашей рабочей группы, мы его приглашали и очень ждали. Странно, что свои пожелания и предложения по КоАП Борис Юрьевич транслирует нам не в официальном ответе, а мы о них узнаем из средств массовой информации", - сказал Новак.

Он сообщил, что Минюст еще 24 января направил данные законопроекты на рассмотрение бизнес-омбудсмену, но ответа так и не получил. "Мы даже прокомментировать журналистам предложения Титова не можем, поскольку его официальной позиции в Минюсте нет. Полагаем, что в интересах дела надо сосредотачиваться на взаимодействии на рабочем уровне через уполномоченные органы и комиссии, а не через средства массовой информации", – сказал Новак.