Минюст учтет предложения бизнес-сообщества при доработке проекта КоАП

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новая редакция проекта Кодекса об административных нарушениях (КоАП) будет доработана с учетом замечаний и предложений, поступающих в Минюст России, в том числе от предпринимателей, сообщил журналистам заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина, что проект нового КоАП несет реальную угрозу инвестиционному климату, и попросил его организовать обсуждение проекта с участием бизнеса.
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По словам Новака, в рабочую группу по доработке проекта КоАП "входят представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты".
"Жаль, что бизнес-омбудсмен Борис Титов не принял участия в заседании нашей рабочей группы, мы его приглашали и очень ждали. Странно, что свои пожелания и предложения по КоАП Борис Юрьевич транслирует нам не в официальном ответе, а мы о них узнаем из средств массовой информации", - сказал Новак.
Он сообщил, что Минюст еще 24 января направил данные законопроекты на рассмотрение бизнес-омбудсмену, но ответа так и не получил. "Мы даже прокомментировать журналистам предложения Титова не можем, поскольку его официальной позиции в Минюсте нет. Полагаем, что в интересах дела надо сосредотачиваться на взаимодействии на рабочем уровне через уполномоченные органы и комиссии, а не через средства массовой информации", – сказал Новак.
По информации Минюста, в настоящее время министерство ведет доработку проектов федеральных законов "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", "Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
Проекты планируется внести в правительство в мае 2020 года, а Госдуму - в июне. Ожидается, что они вступят в силу с 2021 года. В письме Титов отмечает важность работы кабмина по ликвидации избыточных требований, но говорит, что предприниматели "не фиксируют позитивных результатов" этой работы.