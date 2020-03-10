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2020-03-10T11:29+0300
https://ria.ru/20200310/1568370003.html
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
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РИА Новости

Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

11:29 10.03.2020
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© YouTube канал "Little Big"Стоп-кадр клипа на песню "GO BANANAS " группы "LITTLE BIG"
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
© YouTube канал "Little Big"
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.

"Причины могут быть разные. Известны они только самой группе, Первому каналу и возможно ЕВС. Возможны проблемы с монтажом клипа, ожидание представления песен от конкурирующих стран (сейчас остался только Азербайджан), планировка самого релиза и др., — говорится в публикации.

По информации, полученной администраторами сообщества ВКонтакте, презентация конкурсной песни состоится в эту пятницу (13 марта в 9:00 по московскому времени) на радио NRJ. Ожидается, что клип может быть показан в пятницу на Первом канале в эфире шоу "Вечерний Ургант".

"Штрафа за просроченный дедлайн (вчерашний день считался последним для подачи заявок на участие в конкурсе. — Прим.ред.) не будет. До 9-го марта нужно было подать только все документы, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников", — сообщается в посте.

Песенный конкурс Евровидение-2020 должен состояться в мае в Роттердаме.
Скриншот видео с канала Sema на Youtube
7 марта, 12:15
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
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КультураLittle BigМузыкаНовости культурыЕвровидениеРоттердам
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