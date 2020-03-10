Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

"Штрафа за просроченный дедлайн (вчерашний день считался последним для подачи заявок на участие в конкурсе. — Прим.ред.) не будет. До 9-го марта нужно было подать только все документы, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников", — сообщается в посте.