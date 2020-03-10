Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
"Причины могут быть разные. Известны они только самой группе, Первому каналу и возможно ЕВС. Возможны проблемы с монтажом клипа, ожидание представления песен от конкурирующих стран (сейчас остался только Азербайджан), планировка самого релиза и др., — говорится в публикации.
По информации, полученной администраторами сообщества ВКонтакте, презентация конкурсной песни состоится в эту пятницу (13 марта в 9:00 по московскому времени) на радио NRJ. Ожидается, что клип может быть показан в пятницу на Первом канале в эфире шоу "Вечерний Ургант".
"Штрафа за просроченный дедлайн (вчерашний день считался последним для подачи заявок на участие в конкурсе. — Прим.ред.) не будет. До 9-го марта нужно было подать только все документы, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников", — сообщается в посте.
Песенный конкурс Евровидение-2020 должен состояться в мае в Роттердаме.