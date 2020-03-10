СМИ: в Ухане закрыли все временные госпитали после выписки пациентов

"Десятого марта состоялась церемония закрытия временного госпиталя "Учан" на Уханьском стадионе. Среди всех временных госпиталей Уханя, "Учан" последним перешел в режим отдыха. Сегодня последняя группа пациентов будет полностью выписана", - пишет издание ThePaper.cn.

После эпидемиологической вспышки нового типа коронавируса в Ухане ряд стадионов и выставочных центров были реконструированы во временные госпитали. В связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации и сокращением числа заболевших, госпитали начали закрывать.