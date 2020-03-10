Актер Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT Америка

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. RT America запускает новый проект Dennis Miller +1, ведущим которого стал американский комментатор, комик и пятикратный обладатель премии Emmy Деннис Миллер.
Эпизоды будут выходить еженедельно по понедельникам и средам. Миллер отметил, что он идет по стопам живой легенды телевидения Ларри Кинга, с которым он уже сотрудничал в прошлом году. Теперь, как подчеркнул актер, он будет работать с Кингом регулярно.
"Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задает вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему!" — поделился актер.
Деннис Миллер входил в актерский состав музыкально-юмористического шоу Saturday Night Live на NBS с 1985 по 1991 год. Позднее Миллер вел собственные программы на HBO, Tribune Entertainment и CNBC.
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Глава RT America Михаил Солодовников рассказал, что новый проект с Миллером "идеально подойдет интеллектуалам, жаждущим тонкого юмора". Первый выпуск передачи представят в мобильном приложении Portable.TV за несколько дней до телепремьеры.
RT America входит в международную сеть RT и вещает из Вашингтона. На телеканале эксклюзивно выходит программа PoliticKing с легендарным тележурналистом Ларри Кингом.
Лауреат премий Emmy и Peabody Рик Санчес, номинант на Emmy Крис Хэджес, экс-губернатор Миннесоты Джесси Вентура, американский комик Ли Кемп и другие известные медиаперсоны также ведут свои программы на RT America.
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