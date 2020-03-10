В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

ИРКУТСК, 10 мар – РИА Новости. Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В соцсетях появилась информация, согласно которой женщина ворвалась в аптеку и устроила сначала скандал из-за того, что ей не вернули деньги за лекарства, а затем сломала прилавок и ударила провизора.
"По инциденту в аптеке сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаем обстоятельства, после будет принято соответствующее правовое решение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители аптеки обратились с заявлением в правоохранительные органы.