Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T11:20+0300
https://ria.ru/20200310/1568369885.html
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

11:20 10.03.2020
8720
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ИРКУТСК, 10 мар – РИА Новости. Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В соцсетях появилась информация, согласно которой женщина ворвалась в аптеку и устроила сначала скандал из-за того, что ей не вернули деньги за лекарства, а затем сломала прилавок и ударила провизора.
Сотрудник полиции
27 января, 11:53
В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе
"По инциденту в аптеке сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаем обстоятельства, после будет принято соответствующее правовое решение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители аптеки обратились с заявлением в правоохранительные органы.
1315106174
Обсудить 1
ИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 10 марта 2020
Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета
Президент США Дональд Трамп
Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Медицинская сестра готовит шприц для прививки в детской поликлинике
В России резко возросло число заболевших коклюшем
Александр Карелин
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
Зюганов прокомментировал идею о досрочных парламентских выборах
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомментировали идею о праве Госсовета выбирать президента
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Костромской области предъявили обвинение похитителю школьницы
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
Лента новостейМолния