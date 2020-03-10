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В Краснодаре выписали большую часть детей, отравившихся на Масленице
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РИА Новости

В Краснодаре выписали большую часть детей, отравившихся на Масленице

11:16 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Шестнадцать детей из 21 отравившегося во время масленичных гуляний в Краснодаре выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кубани.
Региональное управление Роспотребнадзора 2 марта сообщило, что более 20 детей из микрорайона "Губернский" в Краснодаре, участвовавшие накануне в праздновании Масленицы, оказались в больнице с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Свою проверку организовала и прокуратура.
"Было выписано 16 человек в пятницу. Двадцать один ребенок был (госпитализирован – ред.), из них 16 выписаны. У остальных положительная динамика", - сообщили в минздраве.
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МасленицаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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