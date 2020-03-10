В Белоруссии число заболевших коронавирусом выросло до девяти человек

Ранее в республике было зафиксировано шесть случаев инфицирования новым вирусом, еще три человека были под подозрением: первые тесты показали у них положительный результат на коронавирус. При этом Минздрав ранее сообщал о выздоровлении первого пациента, у которого был выявлен этот вирус, однако он оставался под наблюдением медиков.