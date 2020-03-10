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В Белоруссии число заболевших коронавирусом выросло до девяти человек
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РИА Новости

В Белоруссии число заболевших коронавирусом выросло до девяти человек

11:12 10.03.2020 (обновлено: 11:24 10.03.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoВъезд в городскую клиническую инфекционную больницу в Минске
Въезд в городскую клиническую инфекционную больницу в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Три новых случая инфицирования новым типом коронавируса подтверждены в Белоруссии, общее количество зарегистрированных в стране случаев заболевания COVID-19 достигло девяти, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава.
Ранее в республике было зафиксировано шесть случаев инфицирования новым вирусом, еще три человека были под подозрением: первые тесты показали у них положительный результат на коронавирус. При этом Минздрав ранее сообщал о выздоровлении первого пациента, у которого был выявлен этот вирус, однако он оставался под наблюдением медиков.
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"Что касается трех пациентов, которые относятся к контактам I уровня, пациентов, вернувшихся из Италии, у которых в выходные пришли три положительных теста, то на сегодняшний день результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились", - говорится в сообщении Минздрава.
Между тем в ведомстве отметили, что "число излеченных от коронавирусной инфекции увеличилось до трех человек".
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