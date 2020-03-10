"АвтоВАЗ" может изменить цены на авто из-за ослабления рубля

Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро - 82.