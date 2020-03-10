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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T11:09+0300
https://ria.ru/20200310/1568369251.html
"АвтоВАЗ" может изменить цены на авто из-за ослабления рубля
https://cdn22.img.ria.ru/images/149412/62/1494126232_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_f6fd89d9890504b1d586f695454db166.jpg
РИА Новости

"АвтоВАЗ" может изменить цены на авто из-за ослабления рубля

11:09 10.03.2020
7051
© Fotolia / Zinkevych Машина
 Машина
© Fotolia / Zinkevych
Машина. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" из-за ослабления рубля рассматривает возможность корректировки цен на машины и приветствовал бы более расширенные меры поддержки авторынка со стороны правительства РФ для смягчения последствий этой ситуации, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро - 82.
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"АвтоВАЗ" внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации – снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья. Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для "АвтоВАЗа" в частности. ... "АвтоВАЗ" приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации", - сообщил официальный представитель компании.
"Сегодня "АвтоВАЗ" является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. ... Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию", - добавил собеседник
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52300674
Обсудить 14
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютАвтоВАЗСШАЭкономика
Популярные комментарии
А когда рубль с 70 упал до 61 они цены снизили?
10 марта, 11:14
ВВВячеслав Володько
5550000
Вот она, вся мощь нашего рубля ))) В реакции АвтоВАЗа ))
10 марта, 11:13
Gloomy Humorist
2920101
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