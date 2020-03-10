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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T11:11+0300
https://ria.ru/20200310/1568369003.html
Европейские биржи открылись ростом на 1% после падения
https://cdn24.img.ria.ru/images/147823/74/1478237476_0:297:2948:1955_1036x0_80_0_0_980705e5dbbc4b1ecf3214dc70fc8144.jpg
РИА Новости

Европейские биржи открылись ростом на 1% после падения

11:04 10.03.2020 (обновлено: 11:11 10.03.2020)
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© AP Photo / Michael ProbstТрейдер на Франкфуртской фондовой бирже
Трейдер на Франкфуртской фондовой бирже
© AP Photo / Michael Probst
Трейдер на Франкфуртской фондовой бирже. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Основные европейские фондовые индексы открыли торги вторника ростом в среднем на 1% после падения на 7-8% днем ранее из-за волатильности, вызванной падением нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.04 британский индекс FTSE 100 рос на 1,31%, до 6055,25 пункта, французский CAC 40 - на 1,46%, до 4776,8 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,73%, до 10709,6 пункта.
В понедельник нефтяные цены обрушились на 24-25% после того, как в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Падение нефтяных цен отразилось и на мировых фондовых биржах, которые упали на 7-8%.
Фондовая биржа
09:41Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьFTSEОПЕКСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеЕвропаЭкономика
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