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В Якутске проверят экспертизу на бешенство после скандала с животными
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РИА Новости

В Якутске проверят экспертизу на бешенство после скандала с животными

11:04 10.03.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 мар – РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева из-за резонансной ситуации с массовым умерщвлением животных поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать, сообщает администрация Якутска.
Во вторник на общегородской планерке обсуждалась вызвавшая резонанс в обществе ситуация с умерщвлением животных в пункте передержки (ППЖ), где 6 марта был объявлен карантин из-за обнаружения вируса бешенства.
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"Девятого марта они (зоозащитники) подали заявление в прокуратуру о проверке возможной фабрикации, подделки результатов экспертизы на вирус бешенства, которую проводила Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория (ЯРВИЛ)... Многие зоозащитники уверены, что информация о вирусе бешенства была лишь "предлогом для массового убийства животных". В связи с этим Сардана Авксентьева поручила рассмотреть возможность проведения дополнительной независимой экспертизы проб биоматериала на предмет наличия вируса бешенства в ППЖ. Ближайшая сертифицированная ветеринарно-испытательная лаборатория находится в городе Иркутске", - отмечают городские власти.
Начальник управления ветеринарии Якутска Павел Павлов заверил, что животные были подвергнуты эвтаназии гуманным способом. Наличие обезглавленных трупов собак в контейнерах пункта объясняется тем, что для исследования в лаборатории направляется только голова животного. "Никаких прижизненных методов лабораторной диагностики бешенства у животных не существует", - добавил он, указывает городская администрация.
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Утром в понедельник в соцсетях распространилась информация, что в пункте передержки животных Якутска обнаружено около 100 трупов умерщвленных собак. Информацию подтвердили в городском фонде защиты животных "Белый Бим". Мэр Якутска опровергла причастность к инциденту, сообщив, что не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в аккаунте в Twitter, что поручил провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки.
По информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт. При этом в ведомстве отметили, что распространяемые данные о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности.
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Сардана АвксентьеваАйсен НиколаевЯкутскПроисшествия
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