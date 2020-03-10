В Якутске проверят экспертизу на бешенство после скандала с животными

ЯКУТСК, 10 мар – РИА Новости. Мэр Мэр Якутска Сардана Авксентьева из-за резонансной ситуации с массовым умерщвлением животных поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать, сообщает администрация Якутска.

Во вторник на общегородской планерке обсуждалась вызвавшая резонанс в обществе ситуация с умерщвлением животных в пункте передержки (ППЖ), где 6 марта был объявлен карантин из-за обнаружения вируса бешенства.

"Девятого марта они (зоозащитники) подали заявление в прокуратуру о проверке возможной фабрикации, подделки результатов экспертизы на вирус бешенства, которую проводила Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория (ЯРВИЛ)... Многие зоозащитники уверены, что информация о вирусе бешенства была лишь "предлогом для массового убийства животных". В связи с этим Сардана Авксентьева поручила рассмотреть возможность проведения дополнительной независимой экспертизы проб биоматериала на предмет наличия вируса бешенства в ППЖ. Ближайшая сертифицированная ветеринарно-испытательная лаборатория находится в городе Иркутске", - отмечают городские власти.

Начальник управления ветеринарии Якутска Павел Павлов заверил, что животные были подвергнуты эвтаназии гуманным способом. Наличие обезглавленных трупов собак в контейнерах пункта объясняется тем, что для исследования в лаборатории направляется только голова животного. "Никаких прижизненных методов лабораторной диагностики бешенства у животных не существует", - добавил он, указывает городская администрация.

Утром в понедельник в соцсетях распространилась информация, что в пункте передержки животных Якутска обнаружено около 100 трупов умерщвленных собак. Информацию подтвердили в городском фонде защиты животных "Белый Бим". Мэр Якутска опровергла причастность к инциденту, сообщив, что не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в аккаунте в Twitter, что поручил провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки.