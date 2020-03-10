Омбудсмены в регионах будут наблюдать за голосованием по Конституции

"Все уполномоченные по правам человека примут участие в наблюдении за проведением всероссийского голосования, у нас есть для этого достаточный опыт. Будет развернута горячая линия у уполномоченного по правам человека",- сказала Москалькова на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.