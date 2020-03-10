Омбудсмены в регионах будут наблюдать за голосованием по Конституции

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все уполномоченные по правам человека в регионах примут участие в наблюдении за проведением всероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Все уполномоченные по правам человека примут участие в наблюдении за проведением всероссийского голосования, у нас есть для этого достаточный опыт. Будет развернута горячая линия у уполномоченного по правам человека",- сказала Москалькова на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.
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Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Второе чтение законопроекта о поправке в конституцию запланировано на 10 марта, третье - на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.