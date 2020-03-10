Эксперт рассказала, как изменился мир из-за коронавируса

"Офлайн-бизнес начинает переходить в онлайн, особенно в сфере образования, развлечений и розничной торговли. Растет рынок онлайн-страхования, так как из-за страха заражения вирусом, люди и компании предпочитают онлайн-покупки вместо офлайн", - сказала она.

Наблюдается также практика проведения мероприятий в онлайн-формате, в то время как множество международных деловых и развлекательных форумов по всему миру отменились или были перенесены на неопределенный срок. "Так, отменили ежегодную конференцию Facebook, международный мобильный конгресс в Барселоне", - привела пример Асланян.

Также возросла роль социальных сетей, особенно в Китае - там они стали, по словам эксперта, самым эффективным каналом коммуникации между гражданами и государством. "Опыт работы соцсетей в Китае показал, как всплеск общественного мнения во время вспышки вируса сыграл на способы и скорость реагирования китайского правительства", - объяснила она.