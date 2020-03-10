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2020-03-10T10:56+0300
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В Киргизии более 200 пожизненно лишенных свободы объявили голодовку
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РИА Новости

В Киргизии более 200 пожизненно лишенных свободы объявили голодовку

10:56 10.03.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИсправительные колонии в Киргизии
Исправительные колонии в Киргизии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 10 мар - РИА Новости. Более 200 пожизненно лишенных свободы объявили голодовку в тюрьмах Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) республики.
"Более 200 осужденных к пожизненному лишению свободы обратились с письменными заявлениями об объявлении бессрочной голодовки", - заявил представитель пресс-службы.
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По данным ГСИН, заключенные требуют пересмотра пожизненных приговоров в связи с введением нового законодательства. Однако в ведомстве назвали их требования необоснованными.
"Согласно закону приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, если в новом уголовном кодексе за это же деяние предусмотрено пожизненное лишение свободы, пересмотру не подлежат", - отметили в пресс-центре.
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Как уточнили в госслужбе, сотрудники ГСИН проводят разъяснительную работу со спецконтингентом и просят их прекратить голодовку.
Всего в тюрьмах Киргизии отбывают наказание 347 пожизненно лишенных свободы.
С 1 января 2019 года в Киргизии вступили в силу новые кодексы, среди которых, в том числе, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный и кодекс о проступках. В связи с этим изменилась методика регистрации преступлений и мониторинга преступности. Теперь часть менее тяжких нарушений закона относят к проступкам и не считают преступлениями.
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