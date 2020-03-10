В Киргизии более 200 пожизненно лишенных свободы объявили голодовку

По данным ГСИН, заключенные требуют пересмотра пожизненных приговоров в связи с введением нового законодательства. Однако в ведомстве назвали их требования необоснованными.

"Согласно закону приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, если в новом уголовном кодексе за это же деяние предусмотрено пожизненное лишение свободы, пересмотру не подлежат", - отметили в пресс-центре.

С 1 января 2019 года в Киргизии вступили в силу новые кодексы, среди которых, в том числе, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный и кодекс о проступках. В связи с этим изменилась методика регистрации преступлений и мониторинга преступности. Теперь часть менее тяжких нарушений закона относят к проступкам и не считают преступлениями.