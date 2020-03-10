Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T13:21+0300
https://ria.ru/20200310/1568368069.html
Bloomberg: основатель Alibaba стал самым богатым человеком Азии
https://cdn23.img.ria.ru/images/152826/70/1528267099_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_e1b4b1c5175c4166b8fbdd58a87db26e.jpg
РИА Новости

Bloomberg: основатель Alibaba стал самым богатым человеком Азии

10:54 10.03.2020 (обновлено: 13:21 10.03.2020)
1170
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОснователь Alibaba Джек Ма
Основатель Alibaba Джек Ма
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Основатель Alibaba Джек Ма. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма стал самым богатым человеком в Азии, сообщило агентство Bloomberg.
Владелец индийского холдинга Reliane Industries Мукеша Амбани после обвала цен на нефть переместился на второе место в списке богатейших людей Азии. Агентство оценило состояние Джека Ма в 44,5 миллиарда долларов, что примерно на 2,6 миллиарда больше, чем у Амбани. Отмечается, что Амбани за сутки потерял около 5,8 миллиарда долларов. Джек Ма, как сообщается, минимизировал потери и потерял всего один миллиард.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая. Она была основана Джеком Ма в 1999 году.
Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
7 марта, 09:01
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
1421151
Обсудить 0
AliExpressДжек МаAlibaba GroupКитайАзияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Московская биржа
Рубль в начале дня упал вслед за нефтью
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Табличка на объекте Saudi Aramco
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
Владимир Михайловский
Умер актер из "Ликвидации" Владимир Михайловский
Александр Карелин
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В СФ исключили внесение в ДСНВ-3 новых российских вооружений
Полностью уничтоженные жилые кварталы Токио
Огненный смерч: зачем американцы сожгли Токио
Люди в масках
Эксперт рассказала, как изменился мир из-за коронавируса
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%
Московская биржа
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Добыча нефти
Цены на нефть растут на 9-10%
Олег Коршунов
Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
Лента новостейМолния