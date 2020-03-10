Bloomberg: основатель Alibaba стал самым богатым человеком Азии

Владелец индийского холдинга Reliane Industries Мукеша Амбани после обвала цен на нефть переместился на второе место в списке богатейших людей Азии. Агентство оценило состояние Джека Ма в 44,5 миллиарда долларов, что примерно на 2,6 миллиарда больше, чем у Амбани. Отмечается, что Амбани за сутки потерял около 5,8 миллиарда долларов. Джек Ма, как сообщается, минимизировал потери и потерял всего один миллиард.