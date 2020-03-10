Соловьев оценил ситуацию вокруг цен на нефть и курсов валют

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в Telegram призвал к спокойствию несмотря на ситуацию вокруг цен на нефть и курсов валют.
"Время спекулянтов. Поддавшиеся истерики проиграют", — пояснил он.
Соловьев отметил, что сейчас "пока будут качели", однако правительство и ЦБ будут предпринимать активные меры по стабилизации.
"Через неделю будем делать первые выводы", — подытожил он.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. Это означает, что сделка завершится 31 марта.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке. Доллар стоил дороже 75 рублей, а евро — больше 86.