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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T10:48+0300
https://ria.ru/20200310/1568368021.html
Соловьев оценил ситуацию вокруг цен на нефть и курсов валют
https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/74/1504667472_0:157:3084:1892_1036x0_80_0_0_8633bda895f887e2faa14761b8e140a3.jpg
РИА Новости

Соловьев оценил ситуацию вокруг цен на нефть и курсов валют

10:48 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в Telegram призвал к спокойствию несмотря на ситуацию вокруг цен на нефть и курсов валют.
"Время спекулянтов. Поддавшиеся истерики проиграют", — пояснил он.
Соловьев отметил, что сейчас "пока будут качели", однако правительство и ЦБ будут предпринимать активные меры по стабилизации.
"Через неделю будем делать первые выводы", — подытожил он.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Владимир Соловьев
Телеведущий
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. Это означает, что сделка завершится 31 марта.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке. Доллар стоил дороже 75 рублей, а евро — больше 86.
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Обсудить 2
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютВладимир Соловьев (телеведущий)Telegram (приложение)ОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Вот уж эксперт по перевиранию очевидных фактов и выдуванию воздушных шариков из -----, мог бы оставить свои умозаключения при себе.
10 марта, 11:03
Рыжий Колобок
21300011
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