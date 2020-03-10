Названы последствия снижения курса рубля для россиян

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Падение рубля заметнее всего отразится на заграничных поездках и цене на импортные товары, заявил профессор факультета финансов и банковского дела Падение рубля заметнее всего отразится на заграничных поездках и цене на импортные товары, заявил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с " Вечерней Москвой ".

Среди товаров, которые могут подорожать, эксперт назвал автомобили, одежду и технику.

"Посмотрим, как справится с инфляцией Центробанк, но для него это станет серьезным испытанием", — отметил он.

Юденков подчеркнул, что товары первой необходимости не будут сильно расти в цене.

Причины ослабления рубля

Говоря о факторах, которые привели к падению курса рубля, профессор назвал отсутствие соглашение с ОПЕК. Кроме того, ослаблению национальной валюты поспособствовал коронавирус, падение мировых индексов и усиливающееся санкционное давление.

В понедельник на рынке Forex сильно упал курс рубля. По данным Московской биржи, утром во вторник доллар вырос на 3,6 рубля, до 72,2 рубля.

Россия готова к колебаниям рынков

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия сможет противостоять внешним шокам. Он отметил, что в первую очередь необходимо поддерживать спрос.

"По поручению председателя правительства мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях", — сказал Решетников.