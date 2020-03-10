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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:48+0300
https://ria.ru/20200310/1568367579.html
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568366298_0:0:3053:1717_1036x0_80_0_0_16797e0ea5bb65f564f933959b4879b7.jpg
РИА Новости

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

10:42 10.03.2020 (обновлено: 12:48 10.03.2020)
77682
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТабло курса обмена доллара в Москве
Табло курса обмена доллара в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Падение рубля заметнее всего отразится на заграничных поездках и цене на импортные товары, заявил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой".
Среди товаров, которые могут подорожать, эксперт назвал автомобили, одежду и технику.
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"Посмотрим, как справится с инфляцией Центробанк, но для него это станет серьезным испытанием", — отметил он.
Юденков подчеркнул, что товары первой необходимости не будут сильно расти в цене.

Причины ослабления рубля

Говоря о факторах, которые привели к падению курса рубля, профессор назвал отсутствие соглашение с ОПЕК. Кроме того, ослаблению национальной валюты поспособствовал коронавирус, падение мировых индексов и усиливающееся санкционное давление.
В понедельник на рынке Forex сильно упал курс рубля. По данным Московской биржи, утром во вторник доллар вырос на 3,6 рубля, до 72,2 рубля.
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Россия готова к колебаниям рынков

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия сможет противостоять внешним шокам. Он отметил, что в первую очередь необходимо поддерживать спрос.
"По поручению председателя правительства мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях", — сказал Решетников.
Он напомнил, что подобные колебания рынков уже случались, российские власти учитывали это и строили политику страны устойчивой к таким ситуациям.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
не пойму в чем суета то,за последние 3 года евро к примеру доходил почти до 90 руб и опускался до 60 не считая этого года и все молча воспринимали,а щас что високосный год повлиял?
10 марта, 10:58
АЧАндрей Черных
35300056
Дык начельники давеча говорили, что рубль уже не зависит от стоимости нефти!?!?
10 марта, 11:09
ССЕА
7580016
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