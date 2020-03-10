Суд признал авторами песни "Лестница на небеса" группу Led Zeppelin

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Рок-группа Led Zeppelin не крала музыку для наиболее известной своей композиции "Лестница на небеса" (Stairway to Heaven), говорится в решении апелляционного суда США по девятому федеральному округу в Сан-Франциско.

Дело длилось с 2016 года, истцы утверждали, что мелодия "Лестницы" была взята из сингла Taurus группы Spirit. Суд в 2016 году постановил отклонить иск, но апелляционный суд постановил заслушать дело вновь, поскольку нашел ошибки судьи в деле. Теперь дело слушалось полным составом апелляционного суда в 11 судей.

Истцы намерены подать новую апелляцию.

"Лестница на небеса" написана в 1971 году гитаристом Джимми Пейджем и вокалистом Робертом Плантом для альбома Led Zeppelin IV.