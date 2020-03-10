СК начал проверку после смерти оперативника в отделе полиции в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку после обнаружения тела сотрудника полиции на рабочем месте, сообщает региональное управление СК РФ.
Оперативный сотрудник был найден мертвым утром во вторник в помещении отдела полиции №8 в Тюмени, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Источник агентства в силовых структурах уточнил, что, предварительно, речь идет о суициде.
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"В настоящий момент следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.
За сутки были обнаружены тела еще двух полицейских в других регионах России: главы отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков по Ненецкому автономному округу и сотрудника полиции МВД в Губахе Пермского края.