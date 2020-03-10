В Москве реконструируют более 20 километров газопроводов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 20 километров газопроводов реконструируют в 2020 году в Москве в рамках программ благоустройства города, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Уже к апрелю специалистами АО "Мосгаз" планируется модернизировать более 20 километров газотранспортной сети города: около 15 километров по программе "Мой район" и более 6 километров по программе "Развитие городской среды". Применение передовых технологий строительства обеспечит высокую надежность и безопасность газовых коммуникаций, позволит выполнить работы с максимальным комфортом для жителей, в сжатые сроки, что дает возможность своевременно приступить к комплексному благоустройству городских территорий", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что модернизация затронет газовые коммуникации с длительным сроком эксплуатации, предназначенные к реконструкции по результатам технической диагностики.
"Для удобства горожан во время проведения работ специалисты Комплекса городского хозяйства минимизируют все возможные разрытия за счет применения современных бестраншейных технологий, в том числе закрытых переходов и инновационных методов санации, что позволит реконструировать газопроводы без перекрытия проезжей части и тротуаров, без отключения столичных потребителей от газоснабжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы будут проводиться в ВАО, ЦАО, СЗАО, САО и других районах Москвы.
"При выполнении работ все чаще применяется прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, не подверженной электрохимической коррозии и гарантирующей не менее 50 лет эксплуатации, что позволит в ближайшие десятилетия не возвращаться к ремонтным работам в зоне благоустройства", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства также напомнил, что в 2020 году планируется реконструировать и построить около 100 километров газопроводов.
"В результате реализации комплекса мероприятий по реконструкции газовых сетей за последние годы износ газовых сетей в Москве снизился с 36 до 31%. Высокие темпы снижения износа вывели столицу в лидеры по этому показателю по газораспределительным сетям в целом по стране",- приводит пресс-служба слова Бирюкова.