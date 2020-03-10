В Москве реконструируют более 20 километров газопроводов

"Уже к апрелю специалистами АО "Мосгаз" планируется модернизировать более 20 километров газотранспортной сети города: около 15 километров по программе "Мой район" и более 6 километров по программе "Развитие городской среды". Применение передовых технологий строительства обеспечит высокую надежность и безопасность газовых коммуникаций, позволит выполнить работы с максимальным комфортом для жителей, в сжатые сроки, что дает возможность своевременно приступить к комплексному благоустройству городских территорий", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.