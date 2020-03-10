Рубль в начале дня упал вслед за нефтью

Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет

Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.