Рубль в начале дня упал вслед за нефтью

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рубль показывает минимальные отметки вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель.
Так, курс доллара расчетами "завтра", по данным на 10:06 (мск), вырос до 72,2 рубля, курс евро — до 81,9 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар достигал 72,99 рубля, евро — 85 рублей.
Стоимость нефти утром растет на 7,4%, до 36,90 доллара за баррель сорта Brent.
Главными для курса российской национальной валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется ЦБ. Накануне на Мосбирже был выходной, поэтому единственным ориентиром по курсу рубля выступал международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки менее релевантны из-за небольших объемов сделок.
Срыв сделки ОПЕК+
Цены на нефть обрушились а фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи.
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.