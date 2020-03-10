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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T11:15+0300
https://ria.ru/20200310/1568366378.html
Рубль в начале дня упал вслед за нефтью
https://cdn23.img.ria.ru/images/153217/56/1532175683_0:170:3035:1877_1036x0_80_0_0_52b19cb4149495265397415c5b4d2fa8.jpg
РИА Новости

Рубль в начале дня упал вслед за нефтью

10:21 10.03.2020 (обновлено: 11:15 10.03.2020)
19399
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рубль показывает минимальные отметки вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель.
Так, курс доллара расчетами "завтра", по данным на 10:06 (мск), вырос до 72,2 рубля, курс евро — до 81,9 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар достигал 72,99 рубля, евро — 85 рублей.
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Стоимость нефти утром растет на 7,4%, до 36,90 доллара за баррель сорта Brent.
Главными для курса российской национальной валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется ЦБ. Накануне на Мосбирже был выходной, поэтому единственным ориентиром по курсу рубля выступал международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки менее релевантны из-за небольших объемов сделок.
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Токио, Япония
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Срыв сделки ОПЕК+

Цены на нефть обрушились а фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи.
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
Теперь моя зп снова меньше 200 баксов(
10 марта, 11:06
Iv Tun
841200
У меня простой вопрос. Где эти журналюги с РИА твердившие, что наконец то курс рубля отвязан от цен на нефть. И где те комментаторы, с пеной у рта доказывающие, что доллар лопнет, что сбережения надо копить в рублях и прочую чушь. Ау, где Вы?
10 марта, 12:03
ggosp2001
1020000
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