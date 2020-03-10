В Ростове-на-Дону водитель сбил трех пешеходов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар – РИА Новости. Водитель "ВАЗ-2114" сбил трех пешеходов на проезжей части в Ростове-на-Дону, один из них скончался, двое госпитализированы, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в 5.50 мск вторника на улице Менжинского в районе дома 2а.
"Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", по предварительным данным, допустил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Один из них скончался на месте до приезда скорой помощи, двое доставлены в больницу", - сказал он.
На месте работают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.