Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T10:14+0300
https://ria.ru/20200310/1568366151.html
В Ростове-на-Дону водитель сбил трех пешеходов
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:0:3206:1803_1036x0_80_0_0_eb1a3b4ce0f557170d3db559f341f370.jpg
РИА Новости

В Ростове-на-Дону водитель сбил трех пешеходов

10:14 10.03.2020
2163
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар – РИА Новости. Водитель "ВАЗ-2114" сбил трех пешеходов на проезжей части в Ростове-на-Дону, один из них скончался, двое госпитализированы, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в 5.50 мск вторника на улице Менжинского в районе дома 2а.
ДТП в селе Воронцовка Воронежской области. 9 марта 2020
Вчера, 11:15
В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине
"Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", по предварительным данным, допустил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Один из них скончался на месте до приезда скорой помощи, двое доставлены в больницу", - сказал он.
На месте работают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.
0302115
Обсудить 0
Ростов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
ДТП в Барабинском районе на 1132 км автодороги Р-254
В Новосибирской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой помощи в Пакистане
В Пакистане более 20 человек погибли при падении автобуса в реку
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
Владимир Михайловский
Умер актер из "Ликвидации" Владимир Михайловский
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Автобус НефАЗ совершил наезд на электроопору и на припаркованный автомобиль в Уфе
В Уфе автобус наехал на электроопору
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
Лента новостейМолния