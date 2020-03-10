ЦБ вводит регуляторные послабления для банков из-за коронавируса

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса , сообщается на сайте регулятора.

Так, планируется предоставить банкам возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика на фоне распространения коронавирусной инфекции. До этой же даты банки получат возможность не ухудшать оценки финансового положения таких заемщиков для целей формирования резервов под потери, если изменения их финансового положения вызваны распространением коронавируса.

Также на период до 30 сентября будет введен пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, и снижены до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым таким организациям валютным кредитам.

"Банк России совместно с финансовыми организациями обновляет оценку влияния возросшей в последние дни волатильности валютного и фондового рынков на их финансовое положение. При необходимости будут приняты дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка", - говорится в сообщении.