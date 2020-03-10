Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний.
Так, рублевый индекс Московской биржи к 10:27 мск снизился на 7,5% — до 2514 пунктов, долларовый индекс РТС — на 12,6%, до 1100 пунктов.
При этом акции золотодобывающих компаний растут: Polymetal — на 5,9%, "Полюса" — на 2,9%.
Во вторник утром мировые цены на нефть сумели отыграть 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.