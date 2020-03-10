Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T11:19+0300
https://ria.ru/20200310/1568365893.html
Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212617_0:340:3035:2047_1036x0_80_0_0_e12d16edc69fac35d7c32cb13e9e2065.jpg
РИА Новости

Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%

10:08 10.03.2020 (обновлено: 11:19 10.03.2020)
5139
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний.
Так, рублевый индекс Московской биржи к 10:27 мск снизился на 7,5% — до 2514 пунктов, долларовый индекс РТС — на 12,6%, до 1100 пунктов.
Акции "Роснефти" потеряли 14%, "Газпрома" — 9,9%, "Лукойла" — 13,4%. Бумаги Сбербанка дешевеют на 9,3%, ВТБ — на 7,3%.
При этом акции золотодобывающих компаний растут: Polymetal — на 5,9%, "Полюса" — на 2,9%.
Во вторник утром мировые цены на нефть сумели отыграть 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Вчера, 18:50Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
171432124
Обсудить 4
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
падение российских акций очень хорошо для России , хотябы потому что россияне теперь могут скупить все эти акции дешевле
10 марта, 10:48
Nu Vasche
121006
Рекомендуем
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа
Рубль в начале дня упал вслед за нефтью
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ вводит регуляторные послабления для банков из-за коронавируса
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Сотрудник в офисе московской биржи
Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил ситуацию вокруг цен на нефть и курсов валют
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
Лента новостейМолния