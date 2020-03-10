Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T10:42+0300
https://ria.ru/20200310/1568365790.html
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565217369_0:293:3072:2021_1036x0_80_0_0_1b8a3d6db1d9354d2e8dc54bc0a6bb2f.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса

10:09 10.03.2020 (обновлено: 10:42 10.03.2020)
138987
© REUTERS / YonhapМедицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Yonhap
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.
По их данным, у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. Они жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у них не было симптомов, типичных для коронавируса.
Лечение от лихорадки денге не помогло, пациенты стали жаловаться на затрудненное дыхание, и их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат.
Медики призвали коллег серьезно подходить к проведению диагностики, напомнив, что неверное лечение несет угрозу общественному здоровью.
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Вчера, 19:35
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Новый коронавирус

В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем стал новый коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию дали название Covid-19.
Общее число заразившихся достигло 110 тысяч в 104 странах, из них 81 тысяча приходится на материковый Китай. Жертвами болезни в КНР уже стали 3136 человек, почти 60 тысяч выздоровели.
Самая сложная ситуация среди европейских стран наблюдается в Италии: число заразившихся превысило 9100 человек, из них 463 скончались. В России коронавирус подтвердился у 20 человек. Власти приняли различные меры для недопущения дальнейшего распространения.
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
6 марта, 08:00РИА Наука
"Это сейчас единственное оружие". Мифы и правда о коронавирусе
4917411031745
Обсудить 3
Коронавирус Covid-19ЗдоровьеВОЗСингапур (страна)КитайОбщество
Рекомендуем
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
Московская биржа
Рубль в начале дня упал вслед за нефтью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтакте" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
Лента новостейМолния