Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet

По их данным, у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. Они жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у них не было симптомов, типичных для коронавируса.

Лечение от лихорадки денге не помогло, пациенты стали жаловаться на затрудненное дыхание, и их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат.

Медики призвали коллег серьезно подходить к проведению диагностики, напомнив, что неверное лечение несет угрозу общественному здоровью.

Новый коронавирус

В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем стал новый коронавирус.

Covid-19 . Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию дали название

Общее число заразившихся достигло 110 тысяч в 104 странах, из них 81 тысяча приходится на материковый Китай. Жертвами болезни в КНР уже стали 3136 человек, почти 60 тысяч выздоровели.