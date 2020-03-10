В Екатеринбурге женщина и двое детей пострадали при падении глыбы льда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Глыба льда упала на женщину и двух маленьких детей в Екатеринбурге, сообщает СУСК по Свердловской области.
Инцидент произошел днем в понедельник у дома по улице Победы.
"В Екатеринбурге следователями СКР проводится доследственная проверка по факту падения глыбы льда на трех граждан, в том числе двух малолетних детей", - говорится в сообщении.
Из-за упавшей глыбы льда пострадала женщина 1983 года рождения и двое детей 2016 года рождения. Степень тяжести вреда здоровью установит судебно-медицинская экспертиза. От госпитализации пострадавшие, по имеющимся данным, отказались.
Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются представители управляющей компании, обслуживающей дом, пострадавшие и очевидцы случившегося, уточняет СУСК.