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В Екатеринбурге женщина и двое детей пострадали при падении глыбы льда
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РИА Новости

В Екатеринбурге женщина и двое детей пострадали при падении глыбы льда

10:03 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛед на крыше дома
Лед на крыше дома
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Лед на крыше дома. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Глыба льда упала на женщину и двух маленьких детей в Екатеринбурге, сообщает СУСК по Свердловской области.
Инцидент произошел днем в понедельник у дома по улице Победы.
"В Екатеринбурге следователями СКР проводится доследственная проверка по факту падения глыбы льда на трех граждан, в том числе двух малолетних детей", - говорится в сообщении.
Из-за упавшей глыбы льда пострадала женщина 1983 года рождения и двое детей 2016 года рождения. Степень тяжести вреда здоровью установит судебно-медицинская экспертиза. От госпитализации пострадавшие, по имеющимся данным, отказались.
Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются представители управляющей компании, обслуживающей дом, пострадавшие и очевидцы случившегося, уточняет СУСК.
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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