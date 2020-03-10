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Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
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РИА Новости

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

10:00 10.03.2020 (обновлено: 10:02 10.03.2020)
29452
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажир на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии
Пассажир на станции Савеловская Большой кольцевой линии
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
"Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Кроме того, рекомендуется использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа, и избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ, уточняется в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что необходимо также тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.
"Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия",- добавили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что симптомами коронавирусной инфекции являются высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднение дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаОбщество
Популярные комментарии
Роспотребнадзор как всегда чушь несёт, надо же что то сообщить, дайте всем отпуск на месяц и никто не будет ездить... Лучше бы занялись ГМО продуктами, которые уничтожают наше население а не пиаром заниматься... Если так дальше пойдёт то через поколение все бесплодные будут и страны не станет... Это доказано учёными...
10 марта, 10:14
Станислав Брукс
5710018
Давайте нам всем оплачиваемые больничные, и мы не будем ездить в общественном транспорте в час пик.
10 марта, 10:03
ezh0
4120000
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