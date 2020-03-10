Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

"Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, рекомендуется использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа, и избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ, уточняется в сообщении.