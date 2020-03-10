Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
"Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, рекомендуется использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа, и избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ, уточняется в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что необходимо также тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.
"Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия",- добавили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что симптомами коронавирусной инфекции являются высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднение дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса