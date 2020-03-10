В Таджикистане осудили на 25 лет колонии двух участников "банды GTA"

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Таджикистане двух участников "банды GTA" Боира Гуломова и Муроджона Каримова осудили на 25 лет колонии, сообщает пресс-служба российской В Таджикистане двух участников "банды GTA" Боира Гуломова и Муроджона Каримова осудили на 25 лет колонии, сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры

Гуломова и Каримова признали виновными в убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях на территории России, совершенных в составе группы.

Ранее Гуломова и Каримова объявили в международный розыск. Генпрокуратуре России пришлось направить коллегам в Таджикистан материалы дела с запросом на уголовное преследование, так как законодательство республики не предполагает экстрадицию своих граждан в другие государства.

Что известно о "банде GTA"

"Банда GTA" — преступная группа, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. В ней состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийства 17 человек и покушение еще на двух.

Нападения преступники совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.