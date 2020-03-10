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В Таджикистане осудили на 25 лет колонии двух участников "банды GTA"
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РИА Новости

В Таджикистане осудили на 25 лет колонии двух участников "банды GTA"

09:56 10.03.2020 (обновлено: 10:52 10.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастник рейда во время поиска участников "банды ГТА"
Участник рейда во время поиска участников банды ГТА
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Таджикистане двух участников "банды GTA" Боира Гуломова и Муроджона Каримова осудили на 25 лет колонии, сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры.
Гуломова и Каримова признали виновными в убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях на территории России, совершенных в составе группы.
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Ранее Гуломова и Каримова объявили в международный розыск. Генпрокуратуре России пришлось направить коллегам в Таджикистан материалы дела с запросом на уголовное преследование, так как законодательство республики не предполагает экстрадицию своих граждан в другие государства.

Что известно о "банде GTA"

"Банда GTA" — преступная группа, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. В ней состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийства 17 человек и покушение еще на двух.
Нападения преступники совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.
В августе 2018-го четыре члена банды получили пожизненные сроки, еще одного приговорили к 20 годам колонии. Также с преступников взыскали около миллиона рублей в пользу родственников жертв.
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РоссияГенеральная прокуратура РФТаджикистанПроисшествия
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