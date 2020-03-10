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2020-03-10T09:50+0300
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В Пермском крае полицейского нашли мертвым в его кабинете
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РИА Новости

В Пермском крае полицейского нашли мертвым в его кабинете

09:50 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Пермский полицейский обнаружен мертвым в своем кабинете, для выяснения обстоятельств его гибели проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.
"Вчера около 04.30 (2.30 мск) в служебном кабинете отдела МВД в Губахе обнаружен мертвым сотрудник полиции 1975 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка", — рассказали в полиции.
Доследственную проверку также инициировали следственные органы регионального управления СК РФ, пояснил РИА Новости представитель ведомства.
За сутки были обнаружены тела еще двух полицейских в других регионах России: главы отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков по Ненецкому автономному округу и оперуполномоченного ГУВД по Тюмени. Во всех случаях рассматривается версия суицида.
Сотрудник полиции
09:12
В Тюмени в отделе полиции нашли мертвого оперативника
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