В Воронежской области завели дело после ДТП, где водитель сбил семью

Авария произошла в 23.30 мск 8 марта в селе Воронцовка Павловского района. По данным полиции, 28-летний водитель ВАЗ, местный житель, врезался в находившихся на обочине пешеходов - семью из пяти человек. В результате ДТП восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина погибли, 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток попали в больницу.