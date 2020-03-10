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В Воронежской области завели дело после ДТП, где водитель сбил семью
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РИА Новости

В Воронежской области завели дело после ДТП, где водитель сбил семью

09:47 10.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области, где пьяный водитель сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Авария произошла в 23.30 мск 8 марта в селе Воронцовка Павловского района. По данным полиции, 28-летний водитель ВАЗ, местный житель, врезался в находившихся на обочине пешеходов - семью из пяти человек. В результате ДТП восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина погибли, 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток попали в больницу.
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Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД, водитель, по предварительным данным, был пьян и не справился с управлением.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Павловского района Воронежской области", - говорится в сообщении следствия.
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По информации следствия, автомобиль ехал "с превышением установленной скорости".
"Сотрудниками СК произведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщает СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Воронежская областьПроисшествия
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