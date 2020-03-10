В Астраханской области четыре человека отравились угарным газом в доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли из-за отравления угарным газом в доме в Икрянинском районе Астраханской области, следствие организовало проверку, сообщает СУСК России по региону.
По информации ведомства, инцидент произошел в понедельник в селе Оля.
"Жительница села обнаружила тело своего брата 1975 года рождения по месту его жительства и трех его знакомых, в том числе девушки 1992 года рождения. Предварительная причина смерти - отправление угарным газом в результате закрытой заслонки газовой печи", - говорится в информации.
По факту происшествия следствие организовало проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.