В Астраханской области четыре человека отравились угарным газом в доме

"Жительница села обнаружила тело своего брата 1975 года рождения по месту его жительства и трех его знакомых, в том числе девушки 1992 года рождения. Предварительная причина смерти - отправление угарным газом в результате закрытой заслонки газовой печи", - говорится в информации.