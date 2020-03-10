В каком возрасте ребёнок должен понять, откуда родители берут продукты и игрушки? Когда и сколько карманных денег начать давать детям? Как научить копить и относиться к вещам бережно? Платить ли за помощь по дому и "пятёрки"? Что делать, если ребёнок ворует или постоянно теряет вещи (возможно, вам назло)?

Подкаст "Это надолго": платить ли детям за уборку и хорошие оценки?

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " разбираемся, стоит ли контролировать карманные расходы детей и что нужно обязательно сделать, перед тем, как учить ребёнка обращению с деньгами.

Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.

Почему родителям так трудно говорить с детьми о деньгах и как начать разговор, читайте здесь

1:40 во сколько ребёнок должен понимать, что такое деньги и зарплата

6:15 платить ли детям за помощь по дому

8:30 давать ли деньги за хорошие оценки в школе

10:10 если у ребёнка появилась большая сумма, имеет ли он право тратить её сам

11:30 лишение карманных денег как метод воспитания ― это работает?

12:30 контролировать ли родителям карманные расходы детей

13:40 с какого возраста давать карманные деньги

15:00 как научить ребёнка копить

16:30 заводить ли электронную карту и как объяснить, что такое виртуальные деньги

17:50 как определить сумму карманных расходов

19:15 детское воровство: когда крадут у других и из кошелька родителей

22:20 надо ли покупать детям дорогие вещи и бренды

23:40 как научить ребёнка бережно относиться к вещам

25:40 что делать, если дети всё время что-то теряют

26:35 если ребёнок получил зарплату

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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