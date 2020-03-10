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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-03-10T11:00+0300
https://ria.ru/20200310/1568364706.html
Подкаст "Это надолго": платить ли детям за уборку и хорошие оценки?
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568364653_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_448d2fe843f82e28794b696c75138aa0.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": платить ли детям за уборку и хорошие оценки?

11:00 10.03.2020
33
Это надолго
Подкаст "Это надолго": платить ли детям за уборку и хорошие оценки?
11:00
В каком возрасте ребёнок должен понять, откуда родители берут продукты и игрушки? Когда и сколько карманных денег начать давать детям? Как научить копить и относиться к вещам бережно? Платить ли за помощь по дому и "пятёрки"? Что делать, если ребёнок ворует или постоянно теряет вещи (возможно, вам назло)?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, стоит ли контролировать карманные расходы детей и что нужно обязательно сделать, перед тем, как учить ребёнка обращению с деньгами.
Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.
Почему родителям так трудно говорить с детьми о деньгах и как начать разговор, читайте здесь.
1:40 во сколько ребёнок должен понимать, что такое деньги и зарплата
6:15 платить ли детям за помощь по дому
8:30 давать ли деньги за хорошие оценки в школе
10:10 если у ребёнка появилась большая сумма, имеет ли он право тратить её сам
11:30 лишение карманных денег как метод воспитания ― это работает?
12:30 контролировать ли родителям карманные расходы детей
13:40 с какого возраста давать карманные деньги
15:00 как научить ребёнка копить
16:30 заводить ли электронную карту и как объяснить, что такое виртуальные деньги
17:50 как определить сумму карманных расходов
19:15 детское воровство: когда крадут у других и из кошелька родителей
22:20 надо ли покупать детям дорогие вещи и бренды
23:40 как научить ребёнка бережно относиться к вещам
25:40 что делать, если дети всё время что-то теряют
26:35 если ребёнок получил зарплату
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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