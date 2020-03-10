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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T10:43+0300
https://ria.ru/20200310/1568364397.html
ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков
https://cdn24.img.ria.ru/images/155690/64/1556906439_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_a6613fdbcf4c2229747608f86bbc78ff.jpg
РИА Новости

ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков

09:28 10.03.2020 (обновлено: 10:43 10.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России считает текущий уровень ликвидности банковского сектора достаточным для функционирования российской финансовой системы, говорится в сообщении регулятора.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть.
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Кроме того, ситуация на мировых рынках осложняется на фоне рисков, связанных с распространением коронавируса. Как в начале марта указывала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, прямое влияние распространяющегося в мире коронавируса на российскую экономику минимальное, ситуация в экономике и на финансовых рынках в стране достаточно стабильная, однако требует постоянного наблюдения и взвешенности в принятии решений, в случае необходимости ЦБ готов задействовать все инструменты.
"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютКсения ЮдаеваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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