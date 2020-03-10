ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России считает текущий уровень ликвидности банковского сектора достаточным для функционирования российской финансовой системы, говорится в сообщении регулятора.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть.
Кроме того, ситуация на мировых рынках осложняется на фоне рисков, связанных с распространением коронавируса. Как в начале марта указывала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, прямое влияние распространяющегося в мире коронавируса на российскую экономику минимальное, ситуация в экономике и на финансовых рынках в стране достаточно стабильная, однако требует постоянного наблюдения и взвешенности в принятии решений, в случае необходимости ЦБ готов задействовать все инструменты.
"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.