ЦБ проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 миллиардов рублей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России проведет во вторник аукцион репо "тонкой настройки" на 500 миллиардов рублей и "валютный своп" на 5 миллиардов долларов, продолжит отслеживать ситуацию на рынках, говорится в сообщении регулятора.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть.
"Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 года, аукцион "репо" "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей", - отметили в ЦБ.
Также Банк России увеличил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов со сроком исполнения "сегодня" до 5 миллиардов долларов.
"Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития", - подчеркнул регулятор.
В понедельник Банк России сообщил, что принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Регулятор тогда уточнил, что решение о возобновлении операций будет приниматься с учетом ситуации на финансовых рынках в течение марта.