ЦБ проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 миллиардов рублей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России проведет во вторник аукцион репо "тонкой настройки" на 500 миллиардов рублей и "валютный своп" на 5 миллиардов долларов, продолжит отслеживать ситуацию на рынках, говорится в сообщении регулятора.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть.

"Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 года, аукцион "репо" "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей", - отметили в ЦБ

Также Банк России увеличил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов со сроком исполнения "сегодня" до 5 миллиардов долларов.

"Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития", - подчеркнул регулятор.