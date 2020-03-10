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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T09:33+0300
https://ria.ru/20200310/1568364366.html
ЦБ проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 миллиардов рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/154798/93/1547989395_0:175:3048:1889_1036x0_80_0_0_01e9c113e61f2a7ec3912f52ed9c9cfb.jpg
РИА Новости

ЦБ проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 миллиардов рублей

09:33 10.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России проведет во вторник аукцион репо "тонкой настройки" на 500 миллиардов рублей и "валютный своп" на 5 миллиардов долларов, продолжит отслеживать ситуацию на рынках, говорится в сообщении регулятора.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть.
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"Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 года, аукцион "репо" "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей", - отметили в ЦБ.
Также Банк России увеличил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов со сроком исполнения "сегодня" до 5 миллиардов долларов.
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"Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития", - подчеркнул регулятор.
В понедельник Банк России сообщил, что принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Регулятор тогда уточнил, что решение о возобновлении операций будет приниматься с учетом ситуации на финансовых рынках в течение марта.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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