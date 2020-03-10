Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
Ранее посольство Италии в РФ рекомендовало своим гражданам воздерживаться от посещения России в связи с новыми мерами властей Москвы из-за угрозы распространения коронавируса.
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"Ещё пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций о посещении Италии. А зря", - написала она в Facebook.
Под сообщением она прикрепила ссылку на аккаунт российской дипмиссии в Италии, где сообщается о мерах, предпринятых итальянскими властями в связи с коронавирусом. Премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил в понедельник, что меры по ограничению передвижения и другие карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.
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В соответствии с новыми мерами, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Их работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Закрываются пабы, дискотеки, залы для азартных игр. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают театры, кино, музеи и спортивные залы. При этом новые меры не повлекут никаких последствий для работы общественного транспорта.
В Италии в настоящее время зафиксированы более 9,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 724 человека уже выздоровели, 463 скончались.
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