Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию

"Ещё пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций о посещении Италии. А зря", - написала она в Facebook.

В соответствии с новыми мерами, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Их работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Закрываются пабы, дискотеки, залы для азартных игр. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают театры, кино, музеи и спортивные залы. При этом новые меры не повлекут никаких последствий для работы общественного транспорта.