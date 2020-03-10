Умерла актриса Марина Меримсон

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка Российской Федерации Марина Меримсон скончалась на 82 году жизни, сообщил в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Он напомнил, что ее роль Серафины в "Татуированной розе" стала потрясением театрального мира. Кроме того, Эльдар Рязанов приглашал ее попробоваться на роль Нади Шевелевой в "Иронии судьбы". Ее конкурентками стали Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Лариса Голубкина и Антонина Шуранова.
Марина Меримсон родилась в 1938 году в Рыбинске. Она окончила театральную студию при Ярославском драматическом театре имени Ф. Волкова. Меримсон играла в драматических театрах Кирова, Казани, Кемерово, Иваново, Красноярска и Ленинграда.