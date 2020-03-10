Умерла актриса Марина Меримсон

Марина Меримсон родилась в 1938 году в Рыбинске. Она окончила театральную студию при Ярославском драматическом театре имени Ф. Волкова. Меримсон играла в драматических театрах Кирова, Казани, Кемерово, Иваново, Красноярска и Ленинграда.