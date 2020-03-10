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2020-03-10T09:27+0300
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Умерла актриса Марина Меримсон
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РИА Новости

Умерла актриса Марина Меримсон

09:27 10.03.2020
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© Фото : Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума ОрловаАктриса Марина Меримсон
Актриса Марина Меримсон
© Фото : Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова
Актриса Марина Меримсон. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка Российской Федерации Марина Меримсон скончалась на 82 году жизни, сообщил в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Он напомнил, что ее роль Серафины в "Татуированной розе" стала потрясением театрального мира. Кроме того, Эльдар Рязанов приглашал ее попробоваться на роль Нади Шевелевой в "Иронии судьбы". Ее конкурентками стали Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Лариса Голубкина и Антонина Шуранова.
Марина Меримсон родилась в 1938 году в Рыбинске. Она окончила театральную студию при Ярославском драматическом театре имени Ф. Волкова. Меримсон играла в драматических театрах Кирова, Казани, Кемерово, Иваново, Красноярска и Ленинграда.
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КультураМарина МеримсонРоссияАлиса ФрейндлихЛюдмила ГурченкоЭльдар РязановОбщество
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