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РИА Наука
2020-03-10T09:28+0300
https://ria.ru/20200310/1568364069.html
Российские ученые смогли излечить одну из форм рака у мышей
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РИА Новости

Российские ученые смогли излечить одну из форм рака у мышей

09:20 10.03.2020 (обновлено: 09:28 10.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодопытный грызун в лаборатории
Подопытный грызун в лаборатории
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Подопытный грызун в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Международная группа ученых под руководством специалистов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва) смогла добиться полного излечения мышей, больных одной из форм рака кишечника, с помощью так называемой магнитной гипертермии, результаты этой работы опубликованы в престижном мировом научном журнале Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine.
Магнитная гипертермия – развиваемый учеными способ лечения рака, при котором интенсивный нагрев может вызывать разрушение клеточных белков, что приводит к быстрому уничтожению клеток опухоли. Чтобы вместе с больными не гибли здоровые клетки организма, в опухоль избирательно вводится вещество, обладающее магнитными свойствами, и представляющее собой наночастицы оксидов металлов. Под воздействием килогерцового переменного электромагнитного поля наночастицы нагреваются, уничтожая клетки опухоли.
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Ученые ищут материалы, а главное, температурные режимы, которые будут максимально эффективны для этой процедуры. Материаловеды и биохимики лаборатории "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из России, Германии и Греции опубликовали результаты исследований, которые показали, что для успешной противоопухолевой терапии необходимо подбирать температурный режим конкретно под каждый вид рака.
Авторы нынешней работы использовали наночастицы феррита кобальта, которые обладают высокими магнитными свойствами и, следовательно, способны обеспечивать нагрев клеток и тканей в широком диапазоне температур в ответ на воздействие электромагнитного поля. Кроме того, эти наночастицы очень стабильны в физиологических условиях, не оказывают токсического влияния на клетки и ткани организма, а также их можно легко и недорого получать.
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"Наблюдения велись за группами животных с двумя различными моделями опухолей – больными малоагрессивным раком толстой кишки СТ26 и агрессивным метастазирующим раком молочной железы 4Т1. Обе группы получали инъекцию суспензии наночастиц феррита кобальта в опухоль и дальнейшую терапию с помощью магнитной гипертермии при трех различных температурных режимах", - рассказала один из авторов работы, инженер лаборатории "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Анастасия Гаранина, слова которой цитирует пресс-служба вуза.
Ученые провели сравнительный анализ воздействия различных температур на две – неагрессивную и "злую", активно метастазирующую – модели злокачественных опухолей и выяснили, что клетки рака толстой кишки более чувствительны к гипертермии и гибнут уже при нагреве в диапазоне 41-43 градусов Цельсия. В итоге исследователям удалось добиться полного исчезновения злокачественных новообразований у всех мышей, больных раком толстой кишки.
Рак молочной железы по результатам серии экспериментов оказался более устойчив к нагреву, и его клетки погибали только при высокотемпературной гипертермии более 47 градусов. В группах животных, которым проводили терапию при температурах 46-48 градусов и 58-60 градусов, выживаемость составила 25-40%. "Важным открытием стал тот факт, что терапия с помощью магнитной гипертермии приводит к снижению случаев образования метастазов в теле животных по сравнению с хирургическим удалением опухоли", - отметила Гаранина.
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В исследовании также принимали участие сотрудники МГУ имени Ломоносова, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Российского химико-технологического университета имени Менделеева, инновационного центра "Сколково", Университета имени Аристотеля (Салоники, Греция) и Университета Дуйсбурга-Эссена (Германия).
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