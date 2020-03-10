В Таиланде число заболевших коронавирусом достигло 53 человек

"Все трое – граждане Таиланда, у всех троих заражение связано в поездками в Италию. В случае 51-го пациента это контакт с вернувшимся из Италии коллегой, который уже несколько дней находится в больнице и учтен нашей прежней статистикой", - сказал глава Центра инфекционных болезней.