СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что изначально было ясно, что сделка с ОПЕК — не навсегда, а вопрос заключался только в моменте выхода из нее.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия изменялись. До конца 2019 года сделка предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В первом квартале 2020 года добычу сократили на 1,7 миллиона баррелей.