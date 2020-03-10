СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Он отметил, что Россия не выходила из сделки, такое решение приняли саудиты. Они, как утверждает еще один чиновник, хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.
Источник, близкий к Кремлю, заявил, что изначально было ясно, что сделка с ОПЕК — не навсегда, а вопрос заключался только в моменте выхода из нее.
В понедельник нефтяные котировки обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не договорились ни об изменении параметров следки о сокращении добычи, ни о ее продлении. Это означает, что сделка завершается 31 марта. На этом фоне курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке. Так, доллар стоил дороже 75 рублей, а евро — выше 86.
Срыв сделки ОПЕК+
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия изменялись. До конца 2019 года сделка предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В первом квартале 2020 года добычу сократили на 1,7 миллиона баррелей.
Глава Минэнерго Александр Новак в пятницу сообщил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами-членами сделки ОПЕК+. Россия не согласилась на предложение снизить производство из-за распространения нового коронавируса. Россия предлагала сохранить текущие условия сделки, Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. СМИ также сообщали, что Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу нефти и снизить цены на нее.