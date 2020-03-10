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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T09:19+0300
https://ria.ru/20200310/1568363752.html
СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200742_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_bb925ea89372ab00cd92a3d5357ab60d.jpg
РИА Новости

СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

09:19 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россия выступала за продолжение сделки с ОПЕК, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Он отметил, что Россия не выходила из сделки, такое решение приняли саудиты. Они, как утверждает еще один чиновник, хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.
Источник, близкий к Кремлю, заявил, что изначально было ясно, что сделка с ОПЕК — не навсегда, а вопрос заключался только в моменте выхода из нее.
В понедельник нефтяные котировки обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не договорились ни об изменении параметров следки о сокращении добычи, ни о ее продлении. Это означает, что сделка завершается 31 марта. На этом фоне курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке. Так, доллар стоил дороже 75 рублей, а евро — выше 86.
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Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия изменялись. До конца 2019 года сделка предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В первом квартале 2020 года добычу сократили на 1,7 миллиона баррелей.
Глава Минэнерго Александр Новак в пятницу сообщил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами-членами сделки ОПЕК+. Россия не согласилась на предложение снизить производство из-за распространения нового коронавируса. Россия предлагала сохранить текущие условия сделки, Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. СМИ также сообщали, что Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу нефти и снизить цены на нее.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкедолларыЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияЭкономика
Популярные комментарии
Что-то статья соткана из противоречий в начале говорится что саудиты сорвали, а потом все таки Россия не согласилась на уменьшение добычи (((
10 марта, 09:21
Юстас Алексу
80201027
Россия правильно всё сделала.Сейчас американская сланцевая нефть начнёт загибаться при такой цене на нефть.
10 марта, 10:14
MrKarel1972 Штатько
531010031
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