Заседание Госдумы по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция

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Госдума на пленарном заседании обсуждает во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию.

Документ направлен на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.