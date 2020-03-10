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Заседание Госдумы по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция
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РИА Новости
Заседание Госдумы по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция
Госдума на пленарном заседании обсуждает во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию.
2020-03-10T12:02+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=20876885&type=mp4
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Заседание Госдумы по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция

12:02 10.03.2020 (обновлено: 12:40 10.03.2020)
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Госдума на пленарном заседании обсуждает во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию.
Документ направлен на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.
Профильный думский комитет 4 марта завершил работу над поправками ко второму чтению, всего к законопроекту их поступило почти 400.
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РоссияКонституция РФГосдума РФПолитика
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