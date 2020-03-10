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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T09:40+0300
https://ria.ru/20200310/1568363422.html
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
https://cdn22.img.ria.ru/images/155557/15/1555571592_105:0:2988:1621_1036x0_80_0_0_b81c4bdb103557804577f94902a53636.jpg
РИА Новости

ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

09:06 10.03.2020 (обновлено: 09:40 10.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Банк России в рамках реализации механизма бюджетного правила с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Эти операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Накануне регулятор решил в течение месяца не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
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Эксперт оценил последствия обвала цен на нефть для России
Это сделано для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
По состоянию на 06:00 мск доллар стоил 74 рубля, евро — 84 рубля. До этого евро доходил до 86 рублей, доллар — до 75 рублей.
Причиной такого обвала курса национальной валюты стало падение мировых цен на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+. После появления информации о том, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и снизить цены на сырье, нефтяные котировки рухнули на 30%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
ЦБ не выуграть финансовую войну, во первых они под США, а во вторых национальный резервный банк США напечатает неограниченное количество не обеспеченных ни чем долларов и все наступит для российской экономики ((((((
10 марта, 09:24
Юстас Алексу
53511051
Саудиты решил диктовать свои условия, все правильно сделали наши. Сейчас не валюту нужно скупать, а подешевевшие акции нефтяных компаний. Надеюсь, что этим и занимаются.
10 марта, 09:49
660.tatyana.russia
611121014
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