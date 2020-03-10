СМИ: Сингапур ввел платное лечение от коронавируса для туристов

В понедельник в стране были зарегистрированы сразу 10 новых случаев заболевания, шесть из них связаны с одним и тем же частным мероприятием для детей с родителями. Таким образом, в Сингапуре с начала вспышки заразились 160 человек, последний из них – пятилетний мальчик, сообщает издание.