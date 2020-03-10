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Туризм
2020-03-10T09:08+0300
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СМИ: Сингапур ввел платное лечение от коронавируса для туристов
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РИА Новости

СМИ: Сингапур ввел платное лечение от коронавируса для туристов

08:49 10.03.2020 (обновлено: 09:08 10.03.2020)
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
БАНГКОК, 10 мар – РИА Новости. Сингапур ввел с понедельника платное лечение от коронавируса для лиц, прибывающих в страну с туристическими или иными краткосрочными визитами, или проезжающих город-государство транзитом, сообщает интернет-версия газеты Straits Times.
Для лиц с долгосрочными визами и граждан Сингапура сохраняется лечение за счет государства, говорится в сообщении.
В понедельник в стране были зарегистрированы сразу 10 новых случаев заболевания, шесть из них связаны с одним и тем же частным мероприятием для детей с родителями. Таким образом, в Сингапуре с начала вспышки заразились 160 человек, последний из них – пятилетний мальчик, сообщает издание.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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