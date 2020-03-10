Мультфильм "Маша и Медведь" запустят на Центральном телевидении Китая

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Два сезона российского мультсериала "Маша и Медведь" запустят на детском направлении Центрального телевидения Китая с 12 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Animaccord.
Мультсериал "Маша и Медведь" на данный момент переведен на 39 языков и вещается в более чем 150 странах мира. Летом 2019 года компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала "Маша и Медведь" под названием "Машины Песенки".
"С 12 марта мультсериал "Маша и Медведь", первый и второй сезоны, будет представлен на детском направлении телекомпании CCTV – телеканале CCTV14. Премьера российского мультфильма на телевидении Китая последует запуску "Маши и Медведя" в одном из самых популярных медиа-приложений в стране Xigua Video, который состоялся в преддверии китайского Нового года 2020", - говорится в сообщении.