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Мультфильм "Маша и Медведь" запустят на Центральном телевидении Китая
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РИА Новости

Мультфильм "Маша и Медведь" запустят на Центральном телевидении Китая

08:40 10.03.2020
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© Анимационная студия «Анимаккорд»Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
© Анимационная студия «Анимаккорд»
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь" . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Два сезона российского мультсериала "Маша и Медведь" запустят на детском направлении Центрального телевидения Китая с 12 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Animaccord.
Мультсериал "Маша и Медведь" на данный момент переведен на 39 языков и вещается в более чем 150 странах мира. Летом 2019 года компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала "Маша и Медведь" под названием "Машины Песенки".
"С 12 марта мультсериал "Маша и Медведь", первый и второй сезоны, будет представлен на детском направлении телекомпании CCTV – телеканале CCTV14. Премьера российского мультфильма на телевидении Китая последует запуску "Маши и Медведя" в одном из самых популярных медиа-приложений в стране Xigua Video, который состоялся в преддверии китайского Нового года 2020", - говорится в сообщении.
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КультураРоссияМаша и МедведьКитайВ мире
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