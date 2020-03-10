Мультфильм "Маша и Медведь" запустят на Центральном телевидении Китая

"С 12 марта мультсериал "Маша и Медведь", первый и второй сезоны, будет представлен на детском направлении телекомпании CCTV – телеканале CCTV14. Премьера российского мультфильма на телевидении Китая последует запуску "Маши и Медведя" в одном из самых популярных медиа-приложений в стране Xigua Video, который состоялся в преддверии китайского Нового года 2020", - говорится в сообщении.